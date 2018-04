Trump: snel beslissing over troepen in Syrië

De Amerikaanse president Donald Trump wil op korte termijn een beslissing nemen over de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Syrië. De president maakte duidelijk dat hij serieus overweegt Amerikaanse manschappen terug te halen. „Ik wil weg. Ik wil onze manschappen naar huis halen.”

De VS hebben zover bekend ongeveer 2000 manschappen gestationeerd in Syrië. Zij geven onder meer ondersteuning aan lokale partners, die Islamitische Staat bestrijden.

Trump zei op een persconferentie met Baltische leiders dat de terreurorganisatie bijna is verslagen. „Onze belangrijkste missie was afkomen van IS”, stelde de president. „We hebben die taak bijna volbracht en we nemen zeer binnenkort een beslissing, die wordt afgestemd met anderen, over wat we gaan doen.”

De Amerikaanse speciale gezant bij de coalitie tegen IS, Brett McGurk, zei dinsdag juist dat de strijd tegen IS nog niet achter de rug is. „We zijn in Syrië om tegen IS te vechten. Dat is onze missie en onze missie is nog niet voorbij”, stelde hij tijdens een forum in Washington. „We gaan die missie afmaken.”