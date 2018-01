Trump: Snel aanpassing Irandeal nodig

De zes wereldmachten die in 2015 met Iran een deal sloten over het nucleaire programma, hebben 120 dagen de tijd dit akkoord aan te passen. Anders volgen er alsnog Amerikaanse sancties tegen Iran.

Dat is de lijn die president Trump vrijdagavond uitzette, precies zoals vooraf werd verwacht.

Washington wil Iran definitief beperken bij het verrijken van uranium. In het huidige akkoord gelden die beperkingen tot 2025. Als uranium tot 90 procent is verrijkt, kan het worden gebruikt voor atoomwapens.

Het akkoord was het resultaat van jarenlang onderhandelen van Iran met de vier westerse mogendheden (de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland), China en Rusland. Van president Trump is altijd al bekend dat hij van dit akkoord af wil. Maar de andere landen zijn vermoedelijk niet bereid tot aanpassingen.

Rond president Trump woedde vrijdag een storm omdat hij woensdag Haïti en Afrikaanse landen zou hebben betiteld als ”shithole countries”. Dat is vrij platte taal voor ”achterlijke landen”. Vrijdag tweette de president dat hij zich „niet in die termen” zou hebben uitgelaten. Maar veel mensen die bij die bijeenkomst aanwezig waren, hebben bevestigd dat hij deze woorden heeft gebruikt. Hij klaagde over bepaalde landen waar veel arme immigranten vandaan kwamen.

In diverse reacties uit de wereld, onder meer van de Verenigde Naties, werd gesteld dat dit taalgebruik „racistisch” is.

De regering-Trump raakt haar ambassadeur John Feeley in Panama kwijt. Die heeft bedankt voor de eer omdat hij zich niet langer in staat acht president Trump in het buitenland te vertegenwoordigen. In de VS worden ambassadeurs niet zozeer gezien als ambtenaren, maar vooral als geestverwanten van de president.