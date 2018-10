Het Witte Huis snapt totaal niet wat de ernst is van zijn aanvallen op de media. Dat zegt CNN-baas Jeff Zucker in een reactie op de pakketten met explosieven die naar CNN en verschillende Democraten in de Verenigde Staten zijn verstuurd.

„De president en vooral de perschef van het Witte Huis zouden moeten begrijpen dat hun woorden ertoe doen. Tot nu toe hebben ze daar nog geen flauw benul van”, zei hij.