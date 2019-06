Trump sluit Europese reis af

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn reis naar Europa afgesloten. Hij stapte vrijdagmiddag in het Ierse Shannon in Air Force One voor een vlucht naar Washington. De afgelopen vijf dagen was het Amerikaanse staatshoofd onder meer voor een staatsbezoek in Groot-Brittanniƫ en in Frankrijk voor de herdenking van D-day.

Trump bracht drie nachten door op Britse bodem. Na dat bezoek verkaste hij naar Ierland waar hij twee nachten op zijn eigen golfresort in Doonbeg was. Van daaruit vloog hij donderdag heen en weer naar Normandiƫ voor de herdenking van de geallieerde landingen precies 75 jaar geleden.

De Europa-reis werd afgesloten met een partijtje golf op de door Greg Norman ontworpen baan in Doonbeg.