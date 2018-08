Trump slaat terug naar advocaat Cohen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Twitter hard uitgehaald naar zijn voormalige privé-advocaat Micheal Cohen. „Als iemand nog een advocaat zoekt, dan zou ik nadrukkelijk de diensten van Micheal Cohen afraden.”

Cohen heeft tegenover een federale rechter bekend dat hij de campagneregels heeft overtreden in opdracht van Trump. Een misdaad volgens de Amerikaanse wet, Trump ontkende via Twitter dat er sprake was van een misdaad. „President Obama had ook grove schendingen van de campagneregels, maar dat werd soepel geschikt.”

Cohen was jarenlang de persoonlijk advocaat en adviseur van Trump. Hij stond bovendien te boek als diens loyale 'regelaar'.

Cohen kwam vooral in het nieuws door het betalen van 130.000 dollar aan porno-actrice Stormy Daniels, die beweert een seksuele affaire te hebben gehad met Trump. Ex-playmate Karen McDougal kreeg via hem om vergelijkbare reden anderhalve ton 'zwijggeld'.