Ook de Amerikaanse president Donald Trump volgt de brand in de Notre-Dame. „Zo erg om die enorme brand te zien in de Notre-Dame-kathedraal in Parijs”, twittert Trump. Hij stelt ook voor om blusvliegtuigen in te zetten om de brand te blussen en vindt dat er snel moet worden opgetreden. „Must act quickly!”.

Trumps vrouw Melania heeft ook getwitterd. „Mijn hart breekt voor de mensen in Parijs.” De First Lady zegt te bidden voor ieders veiligheid.