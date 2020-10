Trump schrijft geschiedenis met benoeming Barrett tot opperrechter

De benoeming van Amy Coney Barrett tot lid van het Amerikaanse hooggerechtshof is rond. Nadat de Senaat maandag akkoord ging, legde zij kort daarna de eed af op het balkon van het Witte Huis.

Voor president Donald Trump is de benoeming een belangrijke overwinning. Barrett is de derde opperrechter die hij tijdens zijn ambtstermijn benoemde. Daarmee hebben de conservatieven een meerderheid van zes, tegen drie liberalen in het Amerikaanse hooggerechtshof. Barrett komt in de plaats van de in september overleden Ruth Bader Ginsburg, die bekend stond als liberaal.

Bij de beëdiging sprak Trump van een „gedenkwaardige dag voor Amerika, de Amerikaanse grondwet en de eerlijke en onpartijdige rechtstaat.”

Zoals verwacht, stemden de senatoren met 52 tegen 48 stemmen in met de voordracht van Barrett. Alle Democratische senatoren stemden tegen, evenals de Republikeinse senator Susan Collins. Het is de eerste keer sinds 1869 dat een kandidaat-opperrechter geen steun krijgt van senatoren van beide partijen.

Democraten vinden het ongepast dat een opperrechter zo kort voor de verkiezingen wordt benoemd. De voordracht zou volgens hen door de nieuw gekozen president moeten worden gedaan. Zij wijzen er op dat in 2016 een Republikeinse meerderheid in de Senaat een voordracht van president Obama voor een nieuwe opperrechter blokkeerde. „Het Amerikaanse volk zal uw dubbelhartigheid nooit vergeten”, waarschuwde Democratisch senator Edward J. Markey.

De leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnel, wijst die kritiek van de hand. „Wij doen niets ongehoords.”

De Democraten vrezen dat met de benoeming van Barrett de abortusregeling en de rechten van lhbt’ers in gevaar komen. Daarnaast zijn ze bezorgd dat de zorgverzekeringswet Obamacare van tafel gaat. Komende weken moet het hof daarover oordelen.

In haar toespraak na de beëdiging zei Barrett, die bekend staat als pro-life, dat ze onafhankelijk van het Congres, de president en haar persoonlijke opvattingen, zaken zal beoordelen. Zij is een originalist, wat betekent dat ze wetten toetst aan de oorspronkelijke bedoeling van de constitutie.

Voorafgaand aan zijn verkiezing in 2016 beloofde Trump de rechtspraak in de VS door benoemingen conservatiever te maken. Inmiddels heeft hij ruim 200 vooral conservatieve rechters benoemd. Daarmee heeft hij een belangrijke verkiezingsbelofte ingelost, die hem groot krediet geeft bij conservatieve Amerikanen.

Onduidelijk is wat het effect van de benoeming op de verkiezingen is. Het succes van Trump kan meer Republikeinen motiveren om te gaan stemmen. Maar evengoed kan het meer Amerikanen aansporen om voor Trumps rivaal Joe Biden te kiezen.

Denkbaar is dat na afloop van de verkiezingen het hooggerechtshof een rol gaat spelen bij het bepalen van de uitslag. Wanneer die omstreden is, moeten de opperrechters een oordeel vellen. Binnen de Democratische partij zijn er die nu al vrezen dat zo’n besluit niet onpartijdig kan zijn vanwege de conservatieve meerderheid van het hooggerechtshof.

Verschillende Democraten hebben inmiddels gesuggereerd dat als Biden wordt gekozen, hij het conservatieve overwicht moet breken door het hof met een aantal rechters uit te breiden. De wet verbiedt dat niet. Biden heeft zich daar tot nu toe niet over uitgesproken.