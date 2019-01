Trump schrapt zevendaagse reis van Pelosi

De Amerikaanse president heeft een streep gezet door de reisplannen van Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Reden voor dat besluit is de nog altijd voortdurende sluiting van een aantal overheidsdiensten. De gedeeltelijke shutdown duurt nu al 27 dagen.

Pelosi zou met een toestel van het Amerikaanse leger naar Brussel gaan en vervolgens doorvliegen naar Egypte en Afghanistan. Trump schreef haar volgens The New York Times dat hij de trip tot zijn spijt niet kan laten doorgaan. „We zullen deze zevendaagse excursie opnieuw vaststellen wanneer de shutdown voorbij is”. Hij wil dat Pelosi in Washington blijft om te onderhandelen. Trump kan haar niet tegenhouden als ze een lijnvlucht neemt in plaats van het legervliegtuig.

Trump weigerde vorige maand het begrotingsvoorstel te ondertekenen omdat daarin geen bedrag van 5,7 miljard dollar was opgenomen voor de bouw van een muur op de grens met Mexico. Dat leidde tot het naar huis sturen van 800.000 ambtenaren of hen door laten werken zonder betaling.