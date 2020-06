Trump schrapt weekendtrip om Washington veilig te houden

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn geplande weekendbezoek aan zijn golfresort in New Jersey geschrapt en blijft in Washington om er zeker van te zijn dat de openbare orde in de hoofdstad wordt gehandhaafd.

„De brandstichters, anarchisten, plunderaars en onruststokers zijn grotendeels tegengehouden”, zei Trump op Twitter. „Ik doe wat nodig is om onze gemeenschap veilig te houden - en deze mensen zullen voor het gerecht worden gebracht!”

Trump heeft beloofd alles in het werk te stellen om te voorkomen dat historische monumenten worden vernietigd of vernield. En dreigt met het gebruik van geweld tegen sommige demonstranten, nu al wekenlang demonstraties tegen racisme en politiegeweld worden gehouden in de Verenigde Staten.

Honderden ongewapende troepen van de nationale garde staan paraat om de politie te helpen bij het beschermen van monumenten in Washington. Afgelopen maandag probeerden demonstranten in een park bij het Witte Huis een standbeeld van de voormalige president Andrew Jackson omver te trekken.

De roep om verwijdering van standbeelden van historische figuren met een besmet verleden, ze hielden bijvoorbeeld slaven, gaat gepaard met protesten van de Black Lives Matter-beweging. Die demonstraties zijn begonnen na de dood van George Floyd, een zwarte man die op 25 mei stierf door politiegeweld.