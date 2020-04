Trump schort immigratie in VS voorlopig op

De Amerikaanse president Donald Trump sluit mede vanwege het coronavirus voorlopig de grenzen helemaal voor immigranten. Hiervoor tekent hij op korte termijn een decreet, een zogenoemd ‘executive order’, meldde hij maandag.

„In het kader van de aanval van een onzichtbare vijand en de noodzaak om de banen te beschermen van onze geweldige Amerikaanse burgers, teken ik een decreet om tijdelijk immigratie in de Verenigde Staten op te schorten”, zei Trump via Twitter. De president maakte geen details van het besluit bekend.

Trump had eerder al het grensverkeer met buurlanden Mexico en Canada aan banden gelegd. Die maatregel was genomen om de gezondheid van de mensen in de drie landen beschermen, maar ook om illegale immigratie te ontmoedigen. Daarnaast is momenteel voor reizigers uit veel landen al een inreisverbod in de VS van kracht.