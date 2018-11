Trump scherpt beleid aan voor asielzoekers

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een nieuw decreet getekend dat het lastiger maakt om asiel aan te vragen voor immigranten die illegaal de Verenigde Staten zijn binnengekomen. Het aangescherpte asielbeleid gaat zaterdag in en duurt negentig dagen.

Migranten die vanaf Mexico de VS in willen, mogen voortaan alleen nog bij officiële grensposten asiel aanvragen. Daar „zouden ze op een gecontroleerde, ordelijke en wettige manier worden behandeld”, staat in het nieuwe beleid dat hoogstwaarschijnlijk juridisch nog wordt aangevochten. „Mensen kunnen binnenkomen, maar ze moeten binnenkomen via de toegangspunten”, zei Trump vrijdag.

7000 tot 10.000 mensen uit Midden-Amerika zijn onderweg naar de VS. Trump wil de migrantenstroom tegenhouden. Hij probeert in de tussentijd met Mexico een akkoord te sluiten over het terugnemen van asielzoekers.