Trump: Saudisch geld blijft welkom in VS

Ondanks de Amerikaanse zorgen over de verdwijning van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi, ziet president Donald Trump geen reden om Saoedi-Arabische investeringen in de Verenigde Staten te blokkeren. „Het land zal dan gewoon zijn geld naar Rusland en China verplaatsen,” zei Trump tegen verslaggevers op het Witte Huis, kort voor zijn lunch met de rapper Yé, voorheen bekend als Kanye West.

De Verenigde Staten weten bijna wie er achter de verdwijning van de vooraanstaande journalist zit, zei Trump eerder donderdag tegen Fox News. „De uitkomst kan zeer treurig zijn, maar we zullen het snel weten. We moeten het weten.” Trump beloofde dat de VS spoedig met een rapport over de zaak komt.

Khashoggi, die zeer kritisch staat tegenover kroonprins Mohammed bin Salman, de feitelijke heerser van Saudi-Arabië, verdween vorige week dinsdag spoorloos. Dat gebeurde nadat hij het consulaat van Saoedi-Arabië in Turkije was binnengegaan. Niemand heeft hem het gebouw zien uitkomen. De vrees is dat de journalist niet meer leeft.

Volgens The Washington Post, de krant waarvoor Khashoggi werkte, weten Amerikaanse inlichtingendiensten dat hun Saudische collega’s met een operatie bezig waren tegen de journalist. Door de verdwijning worden de betrekkingen van Saudi-Arabië met Turkije en de VS snel slechter.