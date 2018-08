Trump: sancties tegen Iran „pijnlijkste ooit”

De Amerikaanse president Donald Trump noemt de nieuwe sancties tegen Iran „de meest pijnlijke ooit”. Hij benadrukte op Twitter dat „eenieder die zaken doet met Iran, geen zaken zal doen met de Verenigde Staten”.

Trump had met een presidentieel decreet opdracht gegeven de economische sancties tegen de Islamitische Republiek nieuw leven in de blazen. De eerste strafmaatregelen werden dinsdag weer van kracht. In november volgen nog meer sancties. „Ik vraag om wereldvrede. Niets minder”, aldus de president.

De president heeft eerder dit jaar een streep gehaald door het atoomakkoord dat onder zijn voorganger Obama is gesloten met Teheran. Trump wil een betere deal en probeert de Iraanse regering onder druk te zetten door weer sancties in te stellen.

Zijn Iraanse ambtsgenoot Rohani maakte maandag duidelijk niet per definitie tegen onderhandelingen te zijn, maar daar onder deze omstandigheden weinig voor te voelen. „Als je iemand met een mes steekt en dan zegt dat je wil praten, moet je eerst het mes wegleggen”, zei hij over de sancties.