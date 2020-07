Trump: sancties tegen China en geen privileges meer voor Hongkong

De Amerikaanse president Donald Trump heeft tegenover China een harder standpunt ingenomen over Hongkong. Zo heeft hij wetgeving en een decreet ondertekend waarin China verantwoordelijk wordt gehouden voor de „onderdrukkende” nationale veiligheidswet die het heeft ingevoerd in Hongkong en heeft hij privileges voor Hongkong beëindigd.

Trump zette zijn handtekening onder een door het Congres goedgekeurde wet die banken bestraft die zaken doen met Chinese functionarissen die de nationale veiligheidswet voor Hongkong hebben ingevoerd. Met het andere decreet wil de president China verder straffen voor de „onderdrukkende acties” tegen Hongkong.

De speciale handelsrelatie die Hongkong jarenlang had wordt beëindigd. „Geen speciale privileges, geen speciale economische behandeling en geen export van gevoelige technologieën”, meldde Trump. „Hongkong wordt nu net zo behandeld als het vasteland van China.”

„Hun vrijheid is afgenomen, hun rechten zijn afgepakt”, zei Trump over de inwoners van Hongkong. „En daarmee verdwijnt Hongkong, in mijn ogen, omdat het niet langer concurreren met de vrije markt.” Volgens de president zullen veel mensen Hongkong verlaten.”