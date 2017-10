Trump ruziet op Twitter met partijgenoot

De Republikeinse senator Bob Corker heeft via Twitter hard gereageerd op uitlatingen van de Amerikaanse president Donald Trump over hem. Corker, die de staat Tennessee vertegenwoordigt, omschreef het Witte Huis als een „dagverblijf voor volwassenen, waar de oppasser vanochtend duidelijk niet op zijn werk is verschenen.”

Trump reageerde eerder zondag in keiharde bewoordingen op het besluit van zijn partijgenoot eerdere deze week, zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen als senator. „Hij heeft niet het lef om de strijd aan te gaan omdat ik heb al geweigerd hem te steunen. Ik verwachtte allang dat Corker een negatieve impact zou hebben op onze geweldige politieke agenda”, aldus Trump via meerdere tweets.

Van Corker, de eind volgend jaar het veld ruimt, werd door politieke analisten al verwacht dat hij kritiek zou uiten op de president. Corker is in zijn functie als voorzitter van de senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken een prominente lid van de Republikeinse Partij.