Trump roept op tot dopingtest voor debat met Biden

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag gezegd dat hij een dopingtest wil laten afnemen voor het komende debat tussen hem en de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Trump zei te vermoeden dat zijn uitdager stimulerende middelen neemt.

Zonder enig bewijs te geven voor eventueel dopinggebruik door Biden, zei de president tegen de Washington Examiner dat hij geïntrigeerd was door diens verbeterende prestaties in de debatten bij de Democratische voorverkiezingen eerder dit jaar.

In de herfst van 2016 deed Trump soortgelijke uitspraken over zijn toenmalige Democratische tegenstander Hillary Clinton. Ook toen riep hij op tot een drugstest. „Ik weet niet wat er met haar aan de hand is. Bij het begin van haar laatste debat was ze helemaal op en aan het einde kon ze nauwelijks bij haar auto komen”, voegde hij er destijds spottend aan toe.

Het eerste debat tussen Donald Trump en Joe Biden staat gepland voor 29 september. Daarop vinden debatten plaats op 15 en 22 oktober.