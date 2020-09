Trump roemt Ginsburg om haar briljante geest

„Onze natie rouwt vandaag om het verlies van een gigant van de rechtsgeleerdheid.” Dat staat in een verklaring van president Donald Trump na het overlijden van opperrechter Ruth Bader Ginsburg op 87-jarige leeftijd.

„Ze was beroemd om haar briljante geest en haar krachtige afwijkende meningen binnen het Hooggerechtshof, en ze toonde aan dat je het oneens kan zijn zonder vervelend te worden tegenover je collega’s of andere standpunten. Haar zienswijzen, waaronder bekende beslissingen over de gelijkberechtiging van vrouwen en gehandicapten, hebben alle Amerikanen en ook hele generaties van grote juridische denkers geïnspireerd”, aldus de verklaring van de president.