Trump richt zijn pijlen op China en ontziet EU

De Amerikaanse president Trump heeft donderdag forse importheffingen aangekondigd op Chinese producten. Even daarvoor liet hij weten de gevreesde heffing op Europees staal te schrappen.

Over het intrekken van de staalheffing is nog veel onduidelijk. Daarom reageerden de Europese regeringsleiders donderdagavond uiterst terughoudend op het nieuws. „We willen precies snappen wat Amerika hierover te zeggen heeft en we willen bespreken hoe we daar vervolgens mee omgaan”, aldus premier Rutte. De leiders, bijeen in Brussel voor een Europese top, zouden vrijdag met een statement komen.

De Chinese overheid hoeft niet te gissen naar Trumps bedoelingen. Donderdag kwam de president van Amerika met een lijst van Chinese producten waar forse importheffingen voor gaan gelden ter waarde van maximaal 60 miljard dollar (49 miljard euro).

Daarmee wil Trump de in zijn ogen oneerlijke handelspraktijken van China aanpakken. De Aziatische grootmacht zou bedrijven onder druk zetten om belangrijke technologieën af te staan. Het zou met name om technologie- en telecomproducten gaan, maar zeker is dat nog niet.

Er komt nog wel een periode waarin bedrijven en lobbyisten hun mening kunnen geven. Ook China kan van zich laten horen, wat het directe risico op terugslaan door Peking mogelijk kleiner maakt. Volgens Trump is hij zelfs in onderhandeling met de Chinese regering.

Die overweegt echter om eigen maatregelen te nemen. Volgens het Chinese ministerie van Handel overweegt het land de importtarieven te verhogen, die de VS mogelijk 3 miljard dollar (2,4 miljard euro) gaan kosten.

De vrees voor een handelsoorlog zorgde vrijdagmorgen voor rode cijfers op de beurzen.