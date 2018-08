Trump: respect voor verdiensten McCain voor VS

Het Witte Huis heeft alsnog een respectvolle reactie naar buiten gebracht op het overlijden van senator John McCain. „Ondanks onze meningsverschillen over beleid en politiek, respecteer ik senator John McCains verdiensten voor dit land”, luidt de verklaring van president Donald Trump, die in eerste instantie alleen een korte tweet had verstuurd.

In de verklaring staat verder dat de vlaggen halfstok blijven totdat McCain begraven wordt. Ook wordt een militair transport voor de begrafenis geregeld.

Toen McCain zaterdag overleed, betuigde Trump via een tweet zijn medeleven met de familie van de senator. Maar lovende woorden over McCains staat van dienst stonden er niet in. Dat kwam Trump op veel kritiek te staan.

Volgens de Washington Post had het Witte Huis wel een eervolle verklaring klaarstaan, maar hield Trump de publicatie tegen. Tussen de twee prominente Republikeinen boterde het al langer niet.