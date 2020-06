Trump: Republikeinse Conventie niet in North Carolina

President Donald Trump gaat definitief op zoek naar een andere locatie voor de Republikeinse Conventie, die van 24 tot en met 27 augustus in Charlotte in de staat North Carolina zou worden gehouden. Dat maakte hij via Twitter bekend.

Trump wil dat alle leden van de partij en al zijn aanhangers aanwezig kunnen zijn op de partijconventie waar hij officieel zal worden voorgedragen als de presidentskandidaat van de Republikeinen. Momenteel zou dat niet kunnen, vanwege de strenge maatregelen tegen het coronavirus.

„Ik had lang geleden al gepland om de Republikeinse Nationale Conventie in Charlotte, North Carolina, te houden, een stad waar ik van hou”, meldt Trump. „Gouverneur Roy Cooper weigert garanties te geven dat we gebruik kunnen maken van de Spectrum Arena - dat we miljoenen dollars uitgeven, iedereen er laten arriveren en hen dan moeten meedelen dat ze niet binnen mogen. Gouverneur Cooper is nog altijd in de blijf-veilig-binnen-modus en laat ons niet de Arena gebruiken zoals vooraf was gepland en beloofd.”

De president zegt dat hij graag naar North Carolina was gekomen om de mooie staat aan de wereld te laten zien en er honderden miljoenen aan dollars en banen te brengen. „Door de gouverneur zijn we nu genoodzaakt een andere staat te zoeken als gastheer van de Republikeinse Conventie.”