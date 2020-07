Trump rechtvaardigt pardon Stone: illegale heksenjacht

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag zijn besluit Roger Stone te pardonneren toegelicht. Deze was volgens hem het slachtoffer van een „illegale heksenjacht die nooit had mogen plaatsvinden”.

Stone kreeg drie jaar en vier maanden celstraf wegens liegen onder ede tegen parlementariërs die onderzoek deden naar mogelijke Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen in 2016. Hij had zich dinsdag moeten melden om die uit te zitten, maar Trump bespaarde zijn oude vriend en adviseur de gang naar de gevangenis in Jesup, Georgia

In een tweet stelt Trump dat de ware criminelen te vinden zijn aan de andere kant, bij de Democraten zoals zijn vermoedelijke tegenstander Joe Biden en oud-president Barack Obama. „Met inbegrip van het feit dat Biden en Obama illegaal mijn campagne bespioneerden - én werden betrapt”.

De Republikeinse senator Mitt Romney, die de kritiek op Trump nooit schuwt, veroordeelde de actie ten gunste van Stone. „Ongehoorde, historische corruptie: een Amerikaanse president verlicht de straf van iemand die door een jury is veroordeeld wegens liegen om diezelfde president uit de wind te houden”.

De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, kondigde maatregelen aan. „Het Congres zal actie ondernemen om dit soort schaamteloze wandaden te voorkomen”. Ze vindt dat er wetgeving moet komen om er zeker van te kunnen zijn dat geen enkele Amerikaanse president een straf kwijtscheldt of een vonnis aanpast van een persoon die is ingehuurd voor de bescherming van die president tegen rechtsvervolging.