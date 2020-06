Trump: Rapport over Russische premies „niet geloofwaardig”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een tweet gezegd dat inlichtingenfunctionarissen hem hebben verteld dat een rapport over Russische premies aan Talibanstrijders voor het doden van Amerikaanse militairen in Afghanistan „niet geloofwaardig” was. Reden dat ze hem daarover niet hebben ingelicht, aldus Trump.

Het Witte Huis ontkende zaterdag al dat de president op de hoogte zou zijn geweest en niets zou hebben gedaan, zoals The New York Times berichtte. Trump noemt op Twitter de berichtgeving van de krant „mogelijk een nieuwe verzonnen Russisch nepbericht” en beschuldigde het medium van „nepnieuws.”

De eerdere verklaring van het Witte Huis op zaterdag kwam kort nadat de Democratische presidentskandidaat Joe Biden Trump passiviteit verweet. „Hoewel het Witte Huis niet routinematig commentaar geeft op vermeende inlichtingen of interne beraadslagingen, kunnen de CIA-directeur, de nationale veiligheidsadviseur en de stafchef allemaal bevestigen dat noch de president, noch de vice-president op de hoogte was van de vermeende Russische premies”, zei perssecretaris van het Witte Huis, Kayleigh McEnany.

The Washington Post meldde zondag dat de Russische premies die werden aangeboden aan Talibanstrijders om coalitietroepen in Afghanistan te vermoorden, zouden hebben geleid tot de dood van verschillende Amerikaanse militairen. Dat zou naar voren zijn gekomen uit inlichtingen die zijn verzameld door Amerikaanse militairen tijdens verhoren van militanten die de afgelopen maanden zijn gevangengenomen. De krant kwam daarmee op basis van bronnen die op de hoogte zijn van de kwestie.