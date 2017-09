Trump: Puerto Rico zit zwaar in de problemen

Het Amerikaanse eiland Puerto Rico zit volgens president Donald Trump „zwaar in de problemen” nu orkaan Maria er enorme schade heeft aangericht. Trump schreef in een serie tweets dat een oplossing moet worden gevonden voor de miljardenschuld waar de lokale autoriteiten mee zitten.

„Puerto Rico, dat al kampte met kapotte infrastructuur en een gigantische schuld, zit zwaar in de problemen”, concludeerde Trump na de overtocht van Maria. „Een groot deel van het eiland is verwoest en ze staan voor miljarden dollars in het krijt bij Wall Street en de banken.” Volgens Trump moet een oplossing worden gevonden voor die schuldenlast, die vele tientallen miljarden dollars bedraagt.

De president gaf aan dat het leveren van voedsel, water en medicijnen momenteel de hoogste prioriteit heeft. „Dat gaat goed”, stelde hij. Een groot deel van Puerto Rico, waar zo’n 3,4 miljoen mensen wonen, zat vijf dagen na de storm nog steeds zonder stroom. Inmiddels hangt de eilandbewoners een nieuwe crisis boven het hoofd: een grote stuwdam dreigt te bezwijken.