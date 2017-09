Trump: Puerto Rico vernietigd door Maria

President Donald Trump heeft donderdag gezegd dat de orkaan Maria Puerto Rico „totaal heeft vernietigd”. Hij heeft de noodtoestand uitgeroepen. Het elektriciteitsnet van het Amerikaanse eiland is compleet verwoest. Het vliegveld van hoofdstad San Juan is niettemin weer geopend voor militaire - en reddingsvluchten.

Trump zei na een ontmoeting met de Oekraïense president Petro Porosjenko in New York tegen de media dat hij op een geschikt moment als staatshoofd een bezoek zal brengen aan Puerto Rico. Een datum noemde hij niet. Ten aanzien van Puerto Rico sprak Trump over „een zeer, zeer hachelijke situatie”. Hij zei ook dat de Amerikaanse autoriteiten inmiddels actie hebben ondernomen om te helpen bij de herstelwerkzaamheden.