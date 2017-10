Trump: praten met raketman is tijdverspilling

De Amerikaanse president Donald Trump noemt het „tijdsverspilling” om toenadering te zoeken tot Noord-Korea. „Ik zei tegen Rex Tillerson, onze geweldige minister van Buitenlandse Zaken, dat hij zijn tijd verspilt door te proberen met de kleine raketman te onderhandelen”, schreef Trump op Twitter.

Kleine raketman is de bijnaam die Trump gebruikt voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De president riep zijn minister in een tweet op niet te veel tijd te steken in het aanknopen van diplomatieke banden met het regime in Pyongyang. „Spaar je energie, Rex. We zullen doen wat noodzakelijk is”, twitterde de president.

Tillerson bevestigde zaterdag dat wordt geprobeerd de dialoog aan te gaan met Noord-Korea. Zijn departement meldde later dat Pyongyang tot dusver geen belangstelling heeft getoond in praten over zijn nucleaire - en raketprogramma.