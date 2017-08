Trump: praten met Noord-Korea lost niets op

De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangegeven dat overleg met Noord-Korea in zijn ogen niets oplost. Hij schreef op Twitter dat de VS al een kwart eeuw „afpersingsgeld” betaalt en overlegt met Pyongyang. „Praten is niet het antwoord”, aldus Trump.

Trump haalt op Twitter wel vaker uit naar het regime in Pyongyang, dat de Amerikanen en de buurlanden regelmatig provoceert met raketlanceringen. Zo waarschuwde de Amerikaanse president eerder deze maand dat de Noord-Koreanen rekening moeten houden met „vuur en woede” als ze doorgaan met het bedreigen van zijn land.