Trump positief over Noord-Korea

De Amerikaanse president Donald Trump reageerde dinsdag gematigd positief op toenadering vanuit Noord-Korea. Er wordt „mogelijk vooruitgang geboekt in de gesprekken met Noord-Korea”, twitterde Trump.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un toonde zich bereid om met de VS aan tafel te gaan zitten en over het verminderen van kernwapens te praten. Verder werd bekend dat er eind april een top komt met de leiders van Zuid- en Noord-Korea.

„Voor het eerst in vele jaren is er een serieuze poging door alle betrokkenen”, aldus Trump over mogelijke gesprekken. „Het kan valse hoop zijn maar de VS zijn bereid om hard te gaan, in beide richtingen.”