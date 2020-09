Trump, Poetin en Xi spreken op Algemene Vergadering VN

In New York begint dinsdag het plenaire debat van de 75e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Voor het eerst in de geschiedenis vindt de vergadering virtueel plaats vanwege het coronavirus.

Op het programma staan dinsdag de toespraken van onder anderen de Amerikaanse president Donald Trump, de Russische president Vladimir Poetin, de Chinese president Xi Jinping, de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, de Franse president Emmanuel Macron en de Iraanse president Hassan Rohani.

Het debat wordt gehouden van 22 tot 26 september en op 29 september.

Deelnemende landen moeten de opgenomen speech van maximaal 15 minuten van hun president, premier of andere vertegenwoordiger onder embargo zeker vijf dagen van tevoren inleveren. Op de dagen van de vergadering zal die dan in de VN-zaal worden uitgezonden of indien nodig voorgelezen. Van het betreffende land mag een diplomaat in de zaal aanwezig zijn. De deelnemers aan de vergadering kunnen de voordrachten via een videoverbinding volgen.