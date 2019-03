Trump pleit voor Israëlische Golanhoogte

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Twitter gezegd dat de VS de Golanhoogte als onderdeel van de staat Israël zou moeten erkennen. ,,Na 52 jaar is het tijd voor de Verenigde Staten om de Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogte helemaal te erkennen; dat (gebied) is cruciaal en strategisch en belangrijk voor de veiligheid van de staat Israël en de regionale stabiliteit.’’

De Golanhoogte is in de oorlog van juni 1967 door Israël op Syrië veroverd. In 1981 heeft Israël het tot haar grondgebied verklaart. De Verenigde Naties steunen die claim niet.