Trump pakt nu grootayatollah Iran aan

De Amerikaanse president Donald Trump legt Iran nieuwe sancties op. Die zijn onder meer gericht tegen de hoogste geestelijk leider van de islamitische republiek, grootayatollah Ali Khamenei.

„De hoogste leider van Iran is degene die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het vijandige gedrag van het regime”, zei Trump, die herhaalde dat Iran nooit de beschikking mag krijgen over kernwapens. De president trok zijn land vorig jaar terug uit de atoomovereenkomst met Teheran. Daarna legde hij ook al zware sancties op.

De nieuwe sancties raken ook andere topfiguren. Het gaat volgens de Amerikaanse minister Steven Mnuchin (Financiën) onder meer om de Iraanse minister Javad Zarif (Buitenlandse Zaken) en acht commandanten van de Revolutionaire Garde, een machtig Iraans elitekorps. Er worden voor „miljarden” aan Iraanse activa bevroren, aldus Mnuchin.

Trump wil de Iraniërs dwingen opnieuw te onderhandelen over de nucleaire deal, die is gesloten onder zijn voorganger Barack Obama. Iran had al laten weten de nieuwe strafmaatregelen schouderophalend tegemoet te zien. „Hebben de VS nog sancties over om Iran op te leggen?”, vroeg een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zich af.