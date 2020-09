Trump overwoog basketballer Rodman naar Noord-Korea te sturen

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij overwoog om voormalig basketballer Dennis Rodman naar Noord-Korea te sturen voor overleg met leider Kim Jong-un. Rodman is al meerdere keren in Noord-Korea geweest en is naar verluidt goed bevriend met de leider van het land.

„Dat is iets waar ik zeker aan heb gedacht”, aldus Trump in gesprek met Fox Sports Radio. „Kim mag Dennis echt. Ik heb altijd al gezegd dat Dennis een betere diplomaat zou zijn dan al die stijve stafmedewerkers die normaal worden gestuurd. Dennis kan Kim echt leren kennen.”

Trump deed deze uitspraken toen hem werd gevraagd of hij wel eens met Kim over basketbal heeft gesproken. Rodman zou Trump eerder zelf hebben gevraagd om te helpen met het bemiddelen tussen de president en Kim. Trump zei tegen Fox Sports dat hij Rodman niet nodig heeft gehad om een goede relatie op te bouwen met de Noord-Koreaanse leider.

„We hebben het goed gedaan. Anders zaten we nu in een hele nare oorlog. Dan waren er veel nucleaire wapens gebruikt en waren er veel nare dingen gebeurd”, aldus Trump.

Trump heeft Kim niet meer gesproken sinds een onverwachte ontmoeting in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea op 30 juni 2019. Dat was de derde ontmoeting tussen beide leiders.