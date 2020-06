‘Trump overweegt ontmoeting met Venezolaanse president Maduro’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een interview gezegd een ontmoeting met de Venezolaanse president Nicolás Maduro te overwegen. In het zondag gepubliceerde vraaggesprek stelde hij ook twijfels te hebben over zijn eerdere besluit oppositieleider Juan Guaidó te erkennen als de legitieme leider van Venezuela.

„Daar zou ik misschien over nadenken. ... Maduro wil graag afspreken. En ik ben nooit tegen vergaderingen”, vertelde Trump vrijdag tegen de online nieuwssite Axios. Een dergelijke ontmoeting zou haaks staan op de „maximale druk” -campagne van de VS die gericht is op verdrijving van de socialistische president. Trump voegde er echter aan toe: „maar op dit moment heb ik de uitnodiging afgewezen.”

Meer dan een jaar geleden riep Guaidó zichzelf uit tot hoofd van de overgangsregering nadat zittend president Maduro in 2018 de presidentsverkiezingen won. Daarbij zou volgens de oppositie sprake zijn geweest van grootscheepse fraude. Tientallen landen, waaronder de VS, erkennen Guaidó als de rechtmatige leider van Venezuela.