Trump overweegt inzet leger vanwege rellen

De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat staten en steden veel harder moeten optreden tegen relschoppers. Hij waarschuwt dat de landelijke overheid anders in actie komt en het leger kan inzetten.

„Progressieve gouverneur en burgemeesters moeten VEEL harder optreden. Anders komt de federale overheid in actie om te doen wat nodig is, onder meer door de grenzeloze macht van ons leger in te zetten en veel arrestaties te verrichten”, schreef de president in een bericht op berichtensite Twitter.

Trump had eerder al opgemerkt dat het leger „heel snel” ter plaatse kan zijn als de staat Minnesota om hulp vraagt. Daar hebben de autoriteiten grote moeite om de gewelddadige protesten onder controle krijgen die volgden op de dood van een zwarte arrestant, George Floyd, in de stad Minneapolis.

Ook op andere plaatsen in het land wordt gedemonstreerd vanwege de dood van Floyd. Zo verzamelden zich vrijdag honderden betogers in de buurt van het Witte Huis. Ook daar kwam het tot ongeregeldheden.

Trump schreef op Twitter dat demonstranten te maken hadden gekregen met „valse honden en sinistere wapens” als ze door het hek waren gebroken. Hij vertelde alles vanuit het gebouw te hebben gevolgd en zich daarbij heel veilig te hebben gevoeld.

De president leek zijn aanhangers op te roepen ook naar het Witte Huis te komen, waar ze mogelijk oog in oog komen te staan met betogers. „Vanavond is het volgens mij MAGA NACHT BIJ HET WITTE HUIS?”, twitterde hij. De afkorting MAGA staat voor „Make America Great Again”, de campagneleus van de president.