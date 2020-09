Trump overweegt eigen geld in campagne te steken

President Trump is bereid eigen geld in zijn verkiezingscampagne te steken, als dat nodig mocht zijn. Hij heeft in eigen kring overlegd over een bedrag dat kan oplopen tot 100 miljoen dollar, hoorde persbureau Bloomberg van ingewijden.

Trump heeft nog geen knoop doorgehakt over financiering van zijn campagne uit eigen zak, maar tegen verslaggevers zei de president dat hij dat zou doen als het nodig is. Op Twitter zegt Trump dat hij veel geld heeft moeten uitgeven om onjuiste berichten over zijn aanpak van het coronavirus te weerleggen. De campagne van Trump kostte tot nu toe 800 miljoen dollar, zijn democratische rivaal Joe Biden gaf volgens de meest recente cijfers ruim 400 miljoen uit. Trumps campagneleider zei dinsdag dat zijn team „het budget nauwlettend in de gaten houdt”.

Trump droeg vier jaar geleden 66 miljoen dollar bij aan zijn campagne, maar dat een zittend president geld uitgeeft om herkozen te worden, is nog niet eerder voorgekomen.