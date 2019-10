Trump overweegt China te benaderen om Biden

De Amerikaanse president Donald Trump wil dat niet alleen Oekraïne, maar ook China een corruptieonderzoek start naar Joe Biden en zijn zoon Hunter. „Ik heb het nog niet officieel gevraagd, maar het is duidelijk iets waar ik aan moet gaan denken. Want wat er in China is gebeurd, is net zo erg als dat in Oekraïne”, zei Trump donderdag tegenover journalisten in het Witte Huis. Wat hij daarmee precies bedoelt is onduidelijk.

Trump verdenkt de Bidens van corruptie en zegt dat zij banden hadden met een Oekraïens gasconcern. Hunter kreeg daar in 2014 een duurbetaalde topfunctie. Trump belde zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodimir Zelenski op 25 juli en drong erop aan een corruptieonderzoek te beginnen. Biden wil voor de Democraten in 2020 president van de Verenigde Staten worden en geldt als een tegenstander van Trump. Het Witte Huis gaf een transcriptie vrij van het gesprek tussen Trump en Zelenski.

De Democraten zijn naar aanleiding van dat telefoongesprek een onderzoek gestart naar de mogelijke afzetting van de president. Trump zelf noemde dat eerder al een „heksenjacht”.