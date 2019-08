Trump overweegt blokkade Venezuela

De Amerikaanse president Donald Trump overweegt een blokkade van Venezuela in te stellen om de druk op president Nicolás Maduro op te voeren om de macht in het Zuid-Amerikaanse land af te staan. De VS en diverse westerse landen steunen oppositieleider en zelfbenoemd interim-president Juan Guaidó.

Trump ging niet in op de vraag wanneer hij deze wil instellen en hoe een dergelijke blokkade eruit komt te zien. De Amerikaanse regering heeft zich tot dusver gefocust op diplomatieke en economische druk om Maduro te laten aftreden. Zonder resultaat. Vooralsnog weigert hij, gesteund door landen als China en Rusland, om de macht af te staan. Van een militaire interventie, waarvan Trump al eerder heeft gezegd dat hij deze niet uitsluit, is geen sprake.

Venezuela verkeert in een economische en humanitaire crisis. Er zijn enorme tekorten aan voedsel en medicijnen. Miljoenen Venezolanen zijn het land ontvlucht naar buurlanden.