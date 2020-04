Trump overweegt betalingen aan WHO te stoppen

De Amerikaanse president Donald Trump denkt erover de bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stop te zetten. Tijdens zijn dagelijkse persconferentie in het Witte Huis over de aanpak van het coronavirus zei hij dat de WHO „erg op China is georiënteerd” en verweet hij de organisatie kritiek te hebben gehad op zijn beleid.

„Ze hadden kritiek op mijn inreisverbod voor China, maar ze hadden het mis. Ze hadden het mis over heel veel dingen”, aldus de president. Volgens hem had de WHO eerder informatie, maar heeft de Wereldgezondheidsorganisatie „verkeerd gereageerd”. „Ze liepen achter de feiten aan en ze hadden het eerder moeten weten”, vindt Trump. Hij dreigt dat Amerika de steun van ruim 50 miljoen dollar intrekt. „Ik zeg niet dat ik het ga doen, maar we kijken ernaar.”

De president ontkende tijdens de persconferentie dat hij een waarschuwing over het virus, die eind januari werd verstuurd door zijn topadviseur Peter Navarro, had gezien. Toen zei Trump nog dat hij zich „geen zorgen maakte en alles onder controle was.” De WHO had inmiddels al gewaarschuwd voor een pandemie.