Trump over nationale biddag: Gebed nu harder nodig dan ooit

Bid of God ons door dit diepe dal zal leiden. Die oproep deed president Donald Trump woensdagavond in zijn proclamatie voorafgaand aan de nationale biddag in de Verenigde Staten.

De president wees in zijn verklaring erop dat juist in de moeitevolle omstandigheden van de coronapandemie nog meer dan anders het noodzakelijk is God te bidden „om wijsheid, kracht en genezing. Met een verwijzing naar 1 Johannes 5:14 zei Trump dat „zo wij God iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort.”

Amerikanen moeten volgens Trump altijd onthouden dat God hen helpt in voor- en tegenspoed. „Door op God te vertrouwen kunnen we alle moeilijkheden overwinnen.(…) Laten we nooit vergeten dat door te vertrouwen op Hem, wij alle tegenslag kunnen overwinnen.”

In plaats van in kerken samen te komen volgden honderdduizenden Amerikanen donderdag de bidstond via uitzendingen. Daarin spraken onder meer vicepresident Mike Pence, een aantal bekende politici en tientallen geestelijke voorgangers van diverse godsdiensten en christelijke groeperingen een gebed uit. „Dit is de grootste gebedssamenkomst ooit. Andere jaren wordt op duizenden verschillende plaatsen apart gebeden, nu zijn we verenigd in een gezamenlijke gebed,” zei Pence.

Sprekers waren onder andere de senatoren Marco Rubio en Tim Scott, de predikers Rick Warren en Pat Robertson, de evangeliste Joni Eareckson en Trumps vertrouwelinge Paula White.

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei: „Ons land heeft meer dan ooit behoefte aan gebed. Daarom is het goed om op deze dag eraan herinnerd te worden dat we de Almachtige God elke dag moeten zoeken in gebed.”

Oproep tot gebed: nu de overheid zwijgt, nemen anderen initiatief

Hoop

Het thema van de online bidstond was ”Gods heerlijkheid getoond aan heel de natie.” Dit onderwerp was ontleend aan Habakuk 2:14, waarin staat: ”Want de aarde zal vervuld worden, dat zij de heerlijkheid des Heeren bekennen.”

Ds. Jack Graham, voorganger van een megakerk in Texas, leidde de online gebedssamenkomst. Hij noemde de digitale bidstond een „unieke gelegenheid om heel het land in deze zorgvolle tijd de naam van de grote God te prijzen en mensen de hoop te bieden dat er genezing is door onze Heere en Verlosser Jezus Christus.”

Jason Yates, voorzitter van de organisatie My Faith Votes, wees er op dat Amerika is ontstaan „op het fundament van gebed” maar dat dit is vergeten. „We leven al tientallen jaren met de rug naar God toe. We hebben Hem uit het publiek domein verdreven en we geloven in de leugen dat onze successen en zegeningen door onszelf tot stand zijn gebracht”, zei hij.

Yates, wiens organisatie zich inzet voor actieve participatie van christenen in politiek en maatschappij, zei donderdagmorgen te hopen dat de pandemie duizenden Amerikanen zou aansporen om dit jaar deel te nemen aan de nationale biddag. Dat zou hem hoop geven. „Ik geloof dat wanneer we ons verootmoedigen in gebed God ons genadig zal zijn en vernieuwing en opwekking zal geven.”

Gebedspunten

De eerste keer dat op verzoek van de overheid een landelijke biddag werd gehouden was in 1775, een jaar voor de officiële stichting van de Verenigde Staten. Toen riep het Congres op tot een dag van boete en verootmoediging. President George Washington deed een vergelijkbare oproep in 1795.

Begin de jaren vijftig drongen evangelicalen er op aan jaarlijks een nationale biddag te houden. Op 3 februari 1952 hield de evangelist Billy Graham een gebedssamenkomst van 20.000 mensen op de trappen van het Capitool. Later dat jaar nam het Congres een resolutie aan dat op 4 juli, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag, een bidstond moest worden gehouden.

President Ronald Reagan besloot in 1988 dat de nationale biddag op de eerste donderdag van mei te houden en dat de president op de woensdag daarvoor een schriftelijke oproep met gebedspunten zou uitgeven.