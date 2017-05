Trump over inmenging Russen: Volgende vraag

Met een korte ontkenning heeft de Amerikaanse president Donald Trump donderdag op een persconferentie in het Witte Huis vragen beantwoord over de mogelijke inmenging van Rusland in de presidentsverkiezingen van 2016.

„Nee, nee - volgende vraag”, zei hij op de vraag of hij de ontslagen FBI-directeur James Comey onder druk zou hebben gezet om het onderzoek naar de banden tussen zijn ex-adviseur Michael Flynn en Rusland te staken. De president noemde het „volstrekt belachelijk” om te denken dat hij iets zou doen dat zou kunnen leiden tot zijn afzetting. Eerder op de dag had hij op Twitter al geklaagd over „de grootste heksenjacht op een politicus in Amerika in de geschiedenis”.

Volgens Trump is geen sprake geweest van een samenwerking van zijn campagneteam met de Russen. De president vindt dat de kwestie het land verdeeld.