Trump over coronavirus: komende twee weken het zwaarst

De Amerikaanse president Donald Trump gaat ervan uit dat de komende twee weken het zwaarst worden wat betreft het coronavirus in de Verenigde Staten. Hij verwacht „helaas veel doden”. De VS zijn het zwaarst getroffen door het virus. Meer dan 300.000 Amerikanen raakten besmet, zeker 8000 duizend stierven aan de gevolgen.

Trump zei zaterdag een beroep te doen op militairen in de hoop het virus zo te beteugelen. Zeker duizend van hen worden gestationeerd in New York, de zwaarst getroffen staat van het land. Verder worden momenteel ook miljoenen mondmaskers geproduceerd, aldus de president. Die gaan volgens hem naar de mensen „die ze het hardst nodig hebben”.

Eerder op zaterdag wees Trump een jurist van het Witte Huis aan als degene die moet gaan toezien op de besteding van miljarden dollars van de federale overheid in de strijd tegen corona. In de nieuwe functie van inspecteur-generaal gaat jurist Brian Miller verantwoording afleggen aan het federale ministerie van Financiën. De benoeming van Miller is nog niet rond. De Senaat moet eerst nog een oordeel vellen.

Trump zette onlangs zijn handtekening onder een steunpakket van 2000 miljard (2 biljoen) dollar.