Trump optimistisch na ontmoeting met Poetin

De Amerikaanse president Donald Trump verwacht dat zijn ontmoeting met Vladimir Poetin tot “grote resultaten” zal leiden. Trump zei dat het critici ergert dat hij het goed kan vinden met de Russische leider. “Zij wilden een bokswedstrijd zien.”

Trump zei woensdag op Twitter dat hij in Helsinki “veel belangrijke onderwerpen” heeft besproken met Poetin, met wie hij urenlang achter gesloten deuren sprak. De Russen hebben volgens Trump onder meer toegezegd “te helpen met Noord-Korea”.

De president blikte ook terug op zijn bezoek aan de NAVO-top in Brussel, waar hij aandrong op meer en snellere uitgaven. “Een triomf”, concludeert de president nu op Twitter. “Maar de ontmoeting met Rusland kan, op de lange termijn, een nog groter succes blijken. Er zullen veel positieve zaken voortkomen uit die bijeenkomst.”

Het gezamenlijke media-optreden van de twee leiders leidde in de VS tot veel commotie. Trump, die naast Poetin stond, leek zijn eigen inlichtingendiensten af te vallen toen hij verklaarde er niet van overtuigd te zijn dat Rusland heeft geprobeerd de Amerikaanse verkiezingen van 2016 te beïnvloeden. Hij nuanceerde zijn uitspraak later door te zeggen dat hij zich had versproken.