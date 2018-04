Trump oppert ontmoeting met Kim aan grens

De Amerikaanse president Donald Trump overweegt de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un te ontmoeten aan de grens tussen de Korea’s. De leiders ontmoeten elkaar naar verwachting in mei of juni, maar hebben voor zover bekend nog niet besloten waar de topontmoeting zal plaatsvinden.

Trump schreef op Twitter dat „tal van landen worden overwogen voor de bijeenkomst”. Hij vroeg zich vervolgens hardop af of het zogenaamde vredeshuis tussen Noord- en Zuid-Korea geen betere locatie voor de top is dan een „derde land”. In het vredeshuis vond recentelijk ook al een ontmoeting plaats tussen Kim en de Zuid-Koreaanse leider Moon Jae-in.

Het is nog onduidelijk hoe serieus Trump overweegt de bijeenkomst in het grensgebied te houden. Hij sloot zijn tweet af met de woorden: „Ik vraag het alleen maar.”