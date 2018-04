Trump opnieuw niet bij Correspondents’ Dinner

De Amerikaanse president Donald Trump zal ook dit jaar wegblijven van het jaarlijkse galadiner van politieke verslaggevers in Washington, het Correspondents’ Dinner. Het jaarlijkse mediafeestje, waarbij de president in speeches op de hak wordt genomen, is op 28 april.

De relatie van Trump met de overgrote meerderheid van de media is erg slecht. Echter, de president zal leden van zijn regering „actief steunen” om het diner wel bij te wonen, aldus de organisatie. Trumps woordvoerster Sarah Sanders zal de regering vertegenwoordigen aan de eretafel.

In 2017 bleef Trump als eerste Amerikaanse president in 36 jaar tijd weg van het diner. Doorgaans houden presidenten bij het diner een humoristische toespraak met zelfspot en worden ze door een komiek in de maling genomen.