‘Trump opgenomen in presidentiële kamer, niet op ic’

De Amerikaanse president Donald Trump, die vrijdagavond (lokale tijd) is opgenomen in het Walter Reed-ziekenhuis in Bathesda, ligt op een kamer die speciaal voor hem is ingericht. Hij ligt niet op de intensive care, meldt nieuwszender CBS.

Volgens het Witte Huis is de kamer, naast behandelkamer ook ingericht als werkvertrek voor de president. Het Witte Huis vertelde dat Trump weliswaar „moe en enigszins kortademig” is, maar dat hij fit genoeg is om zijn werk voort te zetten. Volgens de woordvoerders van het Witte Huis hoeft Trump geen taken over te dragen maar moet hij zeker enige dagen in het ziekenhuis blijven.

Twee Republikeinse senatoren die vorige week aanwezig waren in het Witte Huis bij de bijeenkomst waarop Trump zijn kandidaat voor het Hooggerechtshof Amy Coney Barrett bekendmaakte zijn ook besmet met het coronavirus. Het gaat om Thom Tillis uit de staat North Carolina en Mike Lee die de staat Utah vertegenwoordigt.

Tillis is net als Trump verwikkeld in een felle verkiezingsstrijd. In de peilingen kijkt hij tegen een achterstand aan in zijn strijd om herverkiezing tegen zijn Democratische uitdager Cal Cunningham.