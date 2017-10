Trump opent aanval op ‘nachtmerrie’ Obamacare

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de aanval geopend op de zorghervorming van zijn voorganger Obama. Hij tekende een presidentieel bevel dat Amerikanen op termijn toegang kan geven tot sterk afgeslankte zorgpolissen.

Trump presenteerde het decreet als een belangrijke stap richting het „verlossen van het Amerikaanse volk van de nachtmerrie van Obamacare”. Hij beloofde ook dat „dit pas het begin is”.

Het is de president een doorn in het oog dat zijn partijgenoten er niet in slagen de zorghervorming van Obama in te trekken. Hoewel de Republikeinen een meerderheid hebben in beide huizen van het Congres, bleek de interne verdeeldheid steeds te groot.

De Democraten verweten de president donderdag het zorgstelsel te saboteren: met zijn decreet kan hij Obamacare verzwakken zonder parlementaire steun. De oppositieleider in de Senaat, Chuck Schumer, vergeleek het decreet met een „sloopkogel”.

De president gaf federale diensten opdracht met nieuwe richtlijnen te komen. Daardoor kan het volgens Amerikaanse media maanden duren voordat duidelijk is wat het decreet precies voor gevolgen heeft. Trump wil onder meer laten uitzoeken of het kleine bedrijven gemakkelijker kan worden gemaakt samen zorg in te kopen.