Trump op Twitter: ik voel me goed

De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Twitter na een relatief lange radiostilte weer van zich laten horen. Hij bedankt in het bericht de artsen en verplegers van het Walter Reed-ziekenhuis, waar hij is opgenomen. „Er is enorme vooruitgang geboekt in de strijd tegen deze plaag in de afgelopen 6 maanden. Met hun hulp voel ik me goed!”, schrijft hij.

Trumps Twitter-bericht volgt zo’n anderhalf uur op een persconferentie van zijn artsen, waarin werd meegedeeld dat de president aan de beterende hand was. Hij heeft geen koorts meer en ook andere klachten als hoesten, een verstopte neus en vermoeidheid lijken te verbeteren.

Trump werd vrijdag opgenomen, nadat hij positief testte op het coronavirus. Vanuit het ziekenhuis gaf hij die avond (lokale tijd) nog aan dat het goed met hem ging, maar sindsdien liet de president, die doorgaans heel actief is op Twitter, niet meer van zich horen.