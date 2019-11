Trump op punt tekenen Hongkong-wetten

De Amerikaanse president Donald Trump zal naar verwachting twee wetten ondertekenen waarmee de VS hun steun betuigen aan de demonstranten in Hongkong. China waarschuwde eerder dat het stappen zal ondernemen als dat gebeurt.

De Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden gingen deze week vrijwel unaniem akkoord met de twee wetten die de mensenrechten in Hongkong moeten helpen beschermen. De speciale behandeling van Hongkong door de VS wordt strenger tegen het licht gehouden en de export van bepaalde munitie om grote groepen mensen in bedwang te houden wordt gestaakt.

Actievoerders in Hongkong demonstreren al maanden tegen de toenemende invloed van China op de stadstaat. De Amerikaanse wetten worden gezien als een waarschuwing van de VS aan China om de mensenrechten te respecteren.