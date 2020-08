Trump op partijconventie: Onder Biden wachten de VS een nachtmerrie

Deze verkiezingen zullen bepalen of we de ‘American Dream’ kunnen redden, of dat we toestaan dat een socialistische agenda onze gekoesterde lot vernietigt”, waarschuwde Trump vannacht tijdens de Republikeinse partijconventie. Daarmee besloot hij het evenement waarop hij als presidentskandidaat werd genomineerd.

Het contrast schetsen met de linkse agenda van Joe Biden was uiteraard één van de hoofdthema’s in de speech van Trump. Wie op de Democraat stemt, moet rekenen op anarchie en chaos in de Amerikaanse steden en een massale toestroom van illegale en gewelddadige immigranten. „Niemand zal veilig zijn in het Amerika van Biden”, waarschuwde de president, die beloofde de veiligheid met harde hand te handhaven.

Daarnaast gaf de president een overzicht van wat volgens hem onder zijn presidentschap is bereikt. Hij zei „de beste economie in de geschiedenis van de wereld” te hebben opgebouwd en beloofde dat in zijn volgende termijn opnieuw te doen nu de economie getroffen is door de gevolgen van het coronavirus. Trump stelde dat de Verenigde Staten de kleinste economische krimp hebben van alle grote westerse landen. Ook vond de Republikein „in alle bescheidenheid” dat hij „meer gedaan heeft voor de Afro-Amerikaanse gemeenschap dan welke president ook sinds Abraham Lincoln.”

Thema’s

In de speech van Trump kwamen veel thema’s uit de partijconventie samen. De sterke nadruk op ordehandhaving liep als een rode draad door veel toespraken van de afgelopen dagen. Onophoudelijk klonk de waarschuwing dat onder Biden het geweld op straat zal toenemen, terwijl de Republikeinen die juist de kop zullen indrukken. De boodschap is duidelijk: Of je nu waardeert wat Trump zegt of doet, het alternatief is een nachtmerrie.

Daarnaast probeerde de partij de hand uit te steken naar de zwarte Amerikaan en de vrouwelijke kiezer, twee groepen waar Trump slecht scoort. Verschillende Afro-Amerikanen prezen tijdens de conventie Trump voor zijn inzet voor de zwarte bevolkingsgroep. Medewerker Jaron Smith benadrukte vannacht dat ieder thema dat belangrijk is voor de zwarte gemeenschap een prioriteit is voor de president. Opvallend was dat er tegelijk weinig aandacht was voor de schietpartij in Kenosha, waarbij een politieagent een zwarte man zeven keer in zijn rug schoot.

Daarnaast deden verschillende vrouwen een poging om Trump meer benaderbaar voor vrouwen te maken. Zo vertelde zijn perswoordvoerder over hoe de president had meegeleefd rond een zware operatie. Trump kreeg in 2016 nog de steun van de meerderheid van de blanke vrouwen, maar hij dreigt die nu te verliezen. Dochter Ivanka zei vannacht te begrijpen dat haar vaders manier van communiceren niet door iedereen gewaardeerd wordt, maar ze riep op hem op zijn resultaten te beoordelen. De familie Trump was prominent aanwezig. Ook Melania Trump hield een gevoelvolle speech die veel waardering opriep. Schoondochter Kimberly Guiffoyle viel daarbij uit de toon met haar korte schreeuwerige toespraak.

Gewone Amerikaan

Tijdens de conventie kwam ook de ”gewone Amerikaan” aan bod. Zo kregen Mark en Patricia McCloskey de tijd om het recht op wapenbezit te verdedigen. Zij kwamen twee maanden geleden in opspraak door een geweer te richten op deelnemers aan een Black Lives Matterprotest. Ook anti-abortusactivist Abby Johnson –in Nederland bekend van het boek Ongepland– kreeg spreektijd, net als verschillende evangelicals. De kleindochter van Billy Graham waarschuwde bijvoorbeeld dat er geen ruimte zal zijn voor gelovigen in een Amerika dat geleid wordt door Joe Biden en Kamala Harris. Een American Football-coach zei dat Biden alleen in naam rooms-katholiek is. Trump waarschuwde in zijn speech dat links het vertrouwen stelt op de overheid om Amerika naar grote hoogten te leiden. „Wij stellen ons vertrouwen op de almachtige God.”

Rommelig

De voorbereiding voor de partijconventie was rommelig, onder meer doordat de locatie meermalen wijzigde vanwege het coronavirus. Uiteindelijk vond het evenement voornamelijk digitaal plaats, terwijl alleen de belangrijkste speeches live werden uitgezonden. Opvallend was dat Melania Trump in de rozentuin van het Witte Huis en de president zelf op het grote veld voor zijn ambtswoning hun speeches hielden. Het is ongebruikelijk dat een president het Witte Huis zo duidelijk voor politieke doeleinden inzet en dat leverde dan ook veel kritiek op. Trump zelf reageerde laconiek. „Het feit is dat wij hier zijn, zij (de Democraten, red) niet.”

Verbazingwekkend was wel dat er betrekkelijk weinig aandacht was voor het coronavirus. Veel sprekers benoemden het virus in de verleden tijd, alsof het iets is dat achter hen ligt. Bezoekers stonden dicht op elkaar, droegen geen mondkapje en hoefden zich naar verluidt ook niet te laten testen op het coronavirus. Of deze boodschap bij alle Amerikanen goed landt is de vraag: tijdens de Republikeinse conventie overleden zo’n 3200 mensen aan het virus.