Trump op bezoek bij troepen in Irak

President Donald Trump heeft woensdag in gezelschap van first lady Melania een verrassingsbezoek gebracht aan de Amerikaanse troepen in Irak. De woordvoerster van het Witte Huis vertelde dat het paar dinsdagavond laat uit Washington is vertrokken.

Trump verdedigde opnieuw de terugtrekking van de ongeveer 2000 Amerikaanse militairen uit Syrië omdat Islamitische Staat daar verslagen is. Hij nam dat besluit vorige week abrupt, hoewel zijn adviseurs en de legertop hem dat afraadden. Ook minister van Defensie Jim Mattis vond het een slecht idee. Een dag later diende hij zijn ontslag in.

In Irak sprak Trump de verwachting uit dat een groot deel van de Amerikaanse bevolking zijn visie binnenkort toejuicht. „Ik denk dat veel mensen zullen bijdraaien naar mijn denktrant. Het is tijd dat we ons hoofd gaan gebruiken”, zei hij op de luchtmachtbasis Ayn al-Asad ten westen van Bagdad. Donald en Melania Trump brachten daar drie uur door.

Trump liet tevens weten dat de VS geen plannen hebben voor het repatriëren van de in Irak gelegerde eenheden. „In feite kunnen we deze basis gebruiken als we nog iets willen ondernemen in Syrië.” Hij zei ook geen haast te willen maken met de opvolging van Mattis. Staatssecretaris Patrick Shanahan, zondag aangewezen, neemt vanaf 1 januari de honneurs waar op het departement en „kan daar nog wel een hele tijd zitten”.