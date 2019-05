Trump ontvangt Orbán in Witte Huis

Donald Trump ontvangt maandag de Hongaarse premier Viktor Orbán in het Witte Huis. Dat heeft woordvoerster Sarah Sanders dinsdag bekendgemaakt. De rechts-nationalistische Orbán is een van de weinige bewonderaars van de Amerikaanse president onder de leiders in de Europese Unie.

„Voortbordurend op de oude banden tussen de Verenigde Staten en Hongarije zullen de president en de premier de mogelijkheden bespreken om de onderlinge samenwerking te versterken”, aldus Sanders. Het zal onder meer gaan over handel, energie en veiligheid.